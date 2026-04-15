سنتكوم: القوات الأمريكية نجحت فعليا في وقف التجارة البحرية من وإلى إيران

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه نجح في فرض حصار بحري على إيران؛ ما أدى إلى وقف حركة الملاحة من وإلى البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه خلال أول 48 ساعة من الحصار المفروض على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز القوات الأمريكية.

وأضافت أن تسع سفن امتثلت أيضا لأوامر القوات الأمريكية بالعودة إلى الموانئ أو المياه الساحلية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في منشور منفصل، إن القوات الأمريكية حافظت على الهيمنة البحرية في الشرق الأوسط، ونجحت فعليا في وقف التجارة البحرية من وإلى إيران.

وأشار كوبر، إلى أن نحو 90% من اقتصاد إيران يعتمد على التجارة البحرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع؛ بهدف منع إيران من تحصيل إيرادات من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.