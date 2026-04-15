أكرم توفيق يعتذر لجماهير الشمال

تقدم أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، باعتذار عما بدر منه، في مباراة فريقه أمام قطر، التي أُقيمت لحساب منافسات الدوري المحلي.

وغادر أكرم توفيق منفعلًا في تبديل أجراه مدربه، خلال مباراة قطر، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، والمؤجلة من الجولة الـ 17 للدوري القطري الممتاز.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على موقع انستجرام: "الاعتذار من شيم الكبار، ولا يزيد الإنسان إلا رفعة واحترامًا".

وأضاف: "أود أن أعتذر عما بدر مني في المباراة الأخيرة.. ما حدث كان مجرد انفعال داخل الملعب ولا يعبر عن أخلاقي ولا عن تربيتي التي أعتز بها، وقد كان سبب هذا الانفعال هو صعوبة توقيت المباراة، حيث كنا متأخرين في النتيجة بفارق هدفين، وكانت لدي رغبة كبيرة في الاستمرار ومساعدة فريقي في العودة وتحقيق الفوز، لكن ذلك لا يبرر ما صدر مني".

وتابع: "لذلك أقدم اعتذاري لإدارة نادي الشمال، وللجهاز الفني ولزملائي اللاعبين، وكذلك لجماهير النادي على ما بدر مني".

وأتم أكرم توفيق تصريحاته قائلًا: "أعدكم بأن هذا الأمر لن يتكرر.. نحن مقبلون على فترة حاسمة في الموسم، ولدينا مباراة مصيرية في الدوري، إلى جانب استحقاقين مهمين، وأتعهد بأن يكون تركيزي الكامل مع الفريق لتحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير".