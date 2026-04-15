السويد تتهم مجموعة موالية لروسيا بالوقوف وراء هجوم سيبراني استهدف بنيتها التحتية للطاقة 

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة موالية لروسيا مرتبطة بأجهزة الأمن والاستخبارات الروسية كانت وراء هجوم سيبراني استهدف محطة تدفئة العام الماضي.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب تحذيرات من مسئولين في بولندا والنرويج والدنمارك ولاتفيا بأن روسيا تشن هجمات على البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوروبا.

وفي أول تصريح علني للسويد عن هذا الهجوم، قال وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين، إن الهجوم استهدف محطة تدفئة في غرب السويد لكنه فشل، ولم يكشف بوهلين عن المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وقارن بوهلين، هذا الهجوم بحوادث وقعت في بولندا في ديسمبر الماضي، عندما استهدفت هجمات سيبرانية منسقة محطات توليد الحرارة والكهرباء المشتركة التي تمد نحو 500 ألف عميل بالتدفئة، بالإضافة إلى مزارع الرياح والطاقة الشمسية.

وقالت بولندا، لاحقا، إن الأدلة تشير إلى أن القراصنة كانوا "مرتبطين مباشرة بالأجهزة الروسية".

وقال بوهلين، إن الهجمات السيبرانية في السويد وبولندا موجهة ضد الأنظمة التي تتحكم في البنية التحتية الحيوية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع.

وأضاف أن هذه الهجمات تظهر أن روسيا تنخرط في سلوك "محفوف بالمخاطر ومستهتر".