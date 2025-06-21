 المشدد 15 سنة لشخص متهم بالاتجار في الهيروين بالقليوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المشدد 15 سنة لشخص متهم بالاتجار في الهيروين بالقليوبية

محمود عواد
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 3:40 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 3:40 م

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۷۸۷۳ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٠/ ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية بأن المتهم أحرز جوهراً مخدراً (هيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


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