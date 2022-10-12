رئيس غازبروم: لا أحد يستطيع ضمان إمكانية تعايش أوروبا مع حجم الغاز المخزن

قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية ألكسي ميللر، اليوم الأربعاء، إن لا أحد يستطيع ضمان إمكانية أن تتعايش أوروبا مع حجم الغاز المخزن لديها.

وأضاف ميللر -خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن ألمانيا في الخريف والشتاء ستستهلك أكثر من 60 مليار متر مكعب من الغاز الأمر الذي يعني أن الغاز هناك سيكفي إلى شهرين أو شهرين ونصف الشهر كحد أقصى.

وحذر ميللر من أن مدنا أوروبية بأكملها يمكن أن تتجمد خلال ذروة الشتاء القادم الأكثر برودة، وأوضح أن أوروبا ربما تنجو هذا الشتاء ولكن أزمة الطاقة ستستمر خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن الخطوات الأوروبية ستؤدي لانهيار الصناعة في القارة، مؤكدا أنه لدى "غازبروم" الخبرة المطلوبة لضخ الغاز بالطاقة الكاملة لخط "السيل الشمالي".