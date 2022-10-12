إمدادات النفط الألمانية مؤمنة رغم التسريب في خط أنابيب دروجبا

ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، أن إمدادات النفط الألمانية مؤمنة رغم التسريب الذي اُكتشف في خط أنابيب دروجبا القادم من روسيا.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن مصفاة شفيت الواقعة في ولاية براندنبورج ومصفاة ليونا في ولاية ساكسونيا-انهالت مازالتا تستقبلان النفط الخام عبر خط الأنابيب.

وأضاف الناطق "كل من مصفاة بي سي كيه شفيت وليونا زادت بشكل متعمد مخزونها من النفط في الموقع في الأسابيع الأخيرة كإجراء احترازي". وهما تستقبلان أيضا النفط من أماكن أخرى مثل روستوك في شمال ألمانيا وجدانسك في بولندا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "بيرن" البولندية المشغلة لخط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الخام من روسيا إلى ألمانيا أنها اكتشفت موضع تسرب في الخط، وأضافت أن سببه غير معلوم.

وذكرت "بيرن" أنها اكتشفت موضع التسريب في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، في أحد فرعى القطاع الغربي من خط الأنابيب على بعد حوالي 70 كيلومترا من مدينة بوتسك بوسط بولندا.