ميرور: ليفربول يراقب مبابي

لايزال يحلم مسؤولو ليفربول، التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، بالرغم من تجديد النجم الشاب تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنس حتى موسم 2025.

وأغلق الملياردير القطري ناصر الخليفي، الباب أمام كبار أوروبا الحالمين بالتعاقد مع مبابي، في مقدمتهم ريال مدريد، بعدما أقنع اللاعب بتجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

وخرجت عدد من التقارير الإسبانية، لتفجر مفاجأة كبرى بالتأكيد على أن مبابي يرغب في الرحيل عن النادي الفرنسي في شهر يناير المقبل حيث يشعر مبابي أن إدارة سان جيرمان قد خانته، إذ لم توف بالوعود التي قطعتها لإقناعه بتجديد عقده.

صحيفة (ميرور) البريطانية أشارت اليوم الاربعاء، إلى أن مسؤولو ليفربول لايزالوا يراقبوا مبابي على الرغم من تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأعادت الصحيفة من خلال موقعها الالكتروني، المقابلة التي جمعت مالك ليفربول جون هنري، بالنجم الفرنسي على متن طائرة خاصة، خلال رحلة انتقال اللاعب موسم 2017 من صفوف موناكو إلى باريس سان جيرمان، والتي كان يسعى خلالها مالك الليفر حسم الصفقة لصالحه قبل أن تفشل وينتقل اللاعب لفريق العاصمة.

وأرجعت الصحيفة البريطانية قوة ليفربول للتعاقد مع مبابي سيكون من خلال أيضًا العلامات التجارية والجهات الراعية الرئيسية للنادي والتي تدعم فرصة إضافية للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي إذا قرر المضي قدمًا في مسألة الانتقال وخوض تحد جديد مع فريق آخر.