محافظ مطروح يلتقي شباب الفوج الثالث من أهل مصر

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على لقاء الفوج الثالث من شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج (أهل مصر) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.



وأكد أن لقائه بشباب برنامج شباب المحافظات الحدودية (أهل مصر) لمحافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الاحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومطروح، والتي تمثل جميعها بأبنائها مفاتيح أمان وصمام حدود مصر.



يأتي ذلك في إطار تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بشبابها، خاصة شباب المحافظات الحدودية والرهان عليهم ووعيهم ودورهم الوطني الهام، مع ما يهدف إليه البرنامج من زيادة التوعية وتعريف الشباب ببلدهم وحفاظهم على الهوية المصرية وغرس روح الانتماء والولاء لوطنهم مصر من خلال أساتذة وخبراء سياسيين وعسكريين لهم خبراتهم الوطنية والعسكرية بجانب زيارة المناطق التاريخية والأثرية، وكذلك المشروعات القومية والتنموية والصروح الكبرى التى تشيدها مصر بكافة ربوعها بعقول وعزيمة وإرادة ابنائها لزيادة معارفهم مع التطوير المستمر لمهاراتهم و تأكيد سلطة القانون.



وخلال اللقاء، عرض فيديو لبرنامج زيارة فوج أهل مصر لمطروح وكذلك فيلم تعريفى عن محافظة مطروح، بالإضافة إلى عروض فنية من الشعر والغناء والاستعراضات لفرق المحافظات المشاركة تظهر مدى التنوع والزخم الثقافي والتراثي لكل محافظة مع إشادة الحاضرون بما تتميز به كل محافظة.