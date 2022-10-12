فيوتشر يعلن قائمته النهائية للموسم الجديد

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، اليوم الاربعاء، قائمة فريقه النهائية استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

ورفض مجلس إدارة فيوتشر، رحيل نجوم الفريق بفترة الانتقالات الصيفية، من أجل استكمال مشوار النجاحات في الكرة المصرية، بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة في نسخته الأولى بالموسم الماضي.

وتمسك فيوتشر بنجومه محمد رضا بوبو، ومهند لاشين، بعد أن رفضل رحيل أي لاعب لصفوف الأهلي أو الزمالك.

نجم وحيد رحل عن صفوف فيوتشر قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو أحمد رفعت الذي انتقل رسميا لصفوف الوحدة الإماراتي.

وجاءت قائمة فيوتشر للموسم الجديد على النحو التالي..

حراسة المرمى:

محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى.



خط الدفاع:

سعد سمير، محمود رزق، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، محمود شعبان، طارق طه، جوزيف جوناثان، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي، هشام حافظ، مصطفى أشرف.



خط الوسط:

كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا توندي بيلو، علي زعزع، عمر رمضان.



خط الهجوم:

مروان محسن، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر السعيد، حاجي باري، عبد الكبير الوادي، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر صلاح، عمر ميرا.