بلينكن: أوكرانيا استعادت حتى الآن أكثر من نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أوكرانيا استعادت حتى الآن أكثر من نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ عام 2022.

واعتبر بلينكن ، في تغريدة على حسابه على منصة إكس مساء الأربعاء/الخميس، أن "الأسلحة والمعدات المعلن عنها اليوم (الأربعاء) ستساعد في الحفاظ على تقدم أوكرانيا واكتساب المزيد من الزخم".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 9ر43 مليار دولار.

وقال أوستن في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل إن الحزمة تتضمن ذخيرة من أجل الدفاع الجوي والمدفعية وذخيرة صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات و معدات لمواجهة طائرات الدرون الروسية.

وأضاف أوستن: "بلا شك، سوف تقف الولايات المتحدة مع أوكرانيا مهما طال الوقت" وذلك بعدما أثار تصاعد التوتر بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى الغموض السياسي المحلي في واشنطن، مخاوف بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية.

وتحدث أوستن في بداية اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا، التي تترأسها الولايات المتحدة، وتضم نحو 50 دولة من أنحاء العالم مهتمة بدعم كييف في قتالها ضد روسيا، وذلك بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار أوستن إلى أن مهام المجموعة هي ضمان تلبية احتياجات أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة و " الاستمرار في تطوير القدرات القتالية لأوكرانيا لردع المخاطر المستقبلية".