الحرس الثوري الإيراني: غيرنا أساليب الهجوم على إسرائيل

قال الحرس الثوري الإيراني إنه غير أساليبه في هجوم على إسرائيل، الاثنين، مستهدفاً مواقع من الشمال إلى الجنوب بما في ذلك تل أبيب وحيفا بطائرات بدون طيار (درون) وصواريخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأطلقت إيران، في وقت سابق الاثنين، موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، شملت 15 صاروخاً والعديد من الطائرات بدون طيار، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شركة الكهرباء أن الهجمات الإيرانية تسببت في انقطاعات في الكهرباء بجنوب إسرائيل، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.