كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية الأسبق: ضرب منشأتي نطنز وفوردو لم ينهِ الملف النووي الإيراني

توقع الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية الأسبق، استئناف الملف النووي الإيراني، على الرغم من الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي لمنشآت طهران النووية.

وقال خلال لقاء لشاشة «تلفزيون العربي»، اليوم الاثنين، إن «صناعة وحدات تخصيب اليورانيوم ليست سرًا خطيرًا، بل هي صناعة بسيطة وموجودة ومنتشرة».

وأشار إلى أن إيران لديها مصانع لإنتاج وحدات التخصيب لا تعرف إسرائيل أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقعها، مؤكدًا أن «ضرب منشأتي نطنز وفوردو لم يوقف الملف النووي الإيراني بشكل نهائي».

ورجح انسحاب إيران مع معاهدة منع الانتشار، خاصة بعد مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إيران بإبلاغ المفتشين بمكان اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكد أن المعاهدة تمنح للدول أحقية الانسحاب منها حال تعرض أمنها القومي للخطر، مضيفًا: «عليها أن تبلغ الدول الثلاث الأكثر تقدمًا بذلك، وتقضي فترة انتقالية مدتها 3 أشهر قبل الانسحاب».

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.