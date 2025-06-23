برلمان إيران يتسلم مشروعا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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تسلم البرلمان الإيراني، الاثنين، مسودة مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ردا على العدوان الأمريكي على المنشآت النووية في البلاد، فجر الأحد.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، فقد أدلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بتصريحات حول هذا الموضوع.

وقال: "نعمل على إقرار مشروع قانون في البرلمان ينصّ على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن نحصل على ضمانات ملموسة من هذه الهيئة الدولية بشأن اتباعها نهجاً مهنياً".

وأضاف قاليباف: "إيران لا تعتزم القيام بأنشطة نووية غير سلمية، لقد رأى العالم بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بأي من التزاماتها وتحولت إلى أداة سياسية".

وأمس الأحد، قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الغارات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية جرت بـ"تغاضٍ بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وانتقد بيان صادر عن الهيئة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب "عدم إدانتها" للهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الاستراتيجية في إيران.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل عدوانا واسعا على إيران يستهدف منشآت نووية وقواعد وقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ترد طهران بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.