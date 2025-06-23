أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى منذ أبريل

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ أبريل

ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل كبير عقب الهجوم الأمريكي على إيران.

وفي مستهل التداول، اليوم الاثنين، قفز مؤشر "تي تي إف" للعقود الآجلة للتسليم خلال شهر إلى 42.44 يورو (48.80 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة، ليصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل.

غير أنه في التداول المبكر خسر السعر بعض مكاسبه، وكان السعر الأخير 41.53 يورو الذي يظل أعلى بواقع 1.5% مما تحقق الجمعة الماضية.

وتدخلت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع في الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث قصفت منشآت نووية إيرانية تحت الأرض