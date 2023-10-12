117 باحثا يؤدون اختبارات مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمى، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.

وأشار إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد 117 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم 128 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الإلكترونية وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمي.

شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.