النائب أحمد مقلد: الشعب الفلسطيني لن يسمح بتهجيره من أرضه

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت وطأة الاحتلال على مدار عقود، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي خلال تلك المدة الطويلة، يكيل بمكيالين ويسيس القضايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن «القانون الدولي الإنساني يقول إن من حق الشعوب الدفاع عن نفسها، وليس من حق الاحتلال الذي يملك كل قدرات القوى الشاملة، أن يقوم بجرائم الإبادة العرقية في حق الشعب الفلسطيني».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج اتجاها مسيسًا في الفترة الأخيرة ضد الدول العربية عمومًا، منوهًا أن البيانات الصادرة عن الدول الغربية بشأن عملية «طوفان الأقصى» تكيل بمكيالين.

ونوه أن «أي شكل من أشكال العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بمثابة جرائم إنسانية تخضع للقانون الدولي الإنساني»، موضحًا أن «مرتكبيها مجرمو حرب».

وأكد أنه «يراهن على وعي الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ضد أي محاولات للتهجير»، مشيدًا بالموقف المتزن للدولة المصرية من القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين وحق اللاجئين في العودة.

واستطرد: «أي محاولات لضرب الأمر أو التحايل عليه أو كسب الوقت لتحقيقه، يسبب مشكلات بشكل حقيقي في المنطقة، الدولة المصرية تعي دورها جيدًا، والشعب الفلسطيني لن يسمح بتهجيره من أرضه أو تفريغ الفضية الفلسطينية من معناها التاريخي؛ الذي ضحت من أجله الشعوب العربية على مدار سنوات».