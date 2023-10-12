 المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي: نستهدف قيادة حماس بأكملها.. السياسية والعسكرية - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي: نستهدف قيادة حماس بأكملها.. السياسية والعسكرية

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:16 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:16 م

يعتزم الجيش الإسرائيلي القضاء على قيادة حركة حماس في قطاع غزة، بأكملها، في أعقاب القتل الجماعي لمدنيين إسرائيليين في مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله متحدث عسكري إسرائيلي.

وأشار المتحدث العسكري ريتشارد هيشت، اليوم الخميس، إلى أن الاستهداف لا يشمل القادة العسكريين للحركة فحسب، ولكن يشمل أيضا القيادة السياسية لحماس.

وقال هيشت: "إننا نركز على القضاء على القيادة العليا، وليس فقط العسكرية، وصولا إلى (زعيم حماس يحيى) السنوار". وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن القيادة السياسية لحماس، التي تشمل السنوار، كانت على علم بشأن خطط الهجوم.

كما أوضح هيشت أنه يتم أيضا بذل الجهود من أجل تحديد هوية جميع المتورطين في عمليات القتل والخطف في إسرائيل.

واستشهد بمثال مواطن ألماني يدعى شاني لوك 22 عاما، يعتقد أنه محتجز كرهينة في قطاع غزة. وقال هيشت إنه يمكن رؤية أحد الخاطفين في مقطع فيديو لشاحنة صغيرة استخدمت لنقل لوك، مضيفا "سنعثر على كل واحد منهم".

وأضاف أنه يعتقد أن العديد من كبار أعضاء حماس قتلوا بالفعل في الهجمات الجوية الإسرائيلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك