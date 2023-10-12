يعتزم الجيش الإسرائيلي القضاء على قيادة حركة حماس في قطاع غزة، بأكملها، في أعقاب القتل الجماعي لمدنيين إسرائيليين في مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله متحدث عسكري إسرائيلي.

وأشار المتحدث العسكري ريتشارد هيشت، اليوم الخميس، إلى أن الاستهداف لا يشمل القادة العسكريين للحركة فحسب، ولكن يشمل أيضا القيادة السياسية لحماس.

وقال هيشت: "إننا نركز على القضاء على القيادة العليا، وليس فقط العسكرية، وصولا إلى (زعيم حماس يحيى) السنوار". وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن القيادة السياسية لحماس، التي تشمل السنوار، كانت على علم بشأن خطط الهجوم.

كما أوضح هيشت أنه يتم أيضا بذل الجهود من أجل تحديد هوية جميع المتورطين في عمليات القتل والخطف في إسرائيل.

واستشهد بمثال مواطن ألماني يدعى شاني لوك 22 عاما، يعتقد أنه محتجز كرهينة في قطاع غزة. وقال هيشت إنه يمكن رؤية أحد الخاطفين في مقطع فيديو لشاحنة صغيرة استخدمت لنقل لوك، مضيفا "سنعثر على كل واحد منهم".

وأضاف أنه يعتقد أن العديد من كبار أعضاء حماس قتلوا بالفعل في الهجمات الجوية الإسرائيلية.