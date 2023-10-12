 طوفان الأقصى.. استشهاد 1354 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء المعارك مع إسرائيل - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. استشهاد 1354 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء المعارك مع إسرائيل

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية

نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 1:40 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 1:40 م

حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية أطلقت عملية طوفان الأقصى العسكرية ضد إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 1354 فلسطينيا وإصابة 6049 آخرين، في الضربات الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ السبت الماضي.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية تخطى الألف قتيلا.

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