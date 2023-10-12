 قائمة لبيب تستقبل أوجي مايو بعد إنهاء أزمته مع سلة الزمالك - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 11:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

قائمة لبيب تستقبل أوجي مايو بعد إنهاء أزمته مع سلة الزمالك

أمير نبيل وعلي البحيري
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 10:08 م

حرصت قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، على التواجد بمقر النادي لاستقبال المحترف الأمريكي لفريق كرة السلة، أوجي مايو.

وكانت هشام نصر المرشح ضمن القائمة على منصب النائب، في قائمة لبيب، قد نجح في إنهاء أزمة اللاعب الأمريكي لينضم إلى صفوف الفريق ويحصل على مستحقاته وذلك قبل أيام من بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وتم تجديد تعاقد أوجي مايو مع الزمالك بعد دفع المستحقات المالية التي كان يطلب الحصول عليها.

وتقام انتخابات نادي الزمالك، يوم 20 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديدة في دورة انتخابية قادمة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك