قائمة لبيب تستقبل أوجي مايو بعد إنهاء أزمته مع سلة الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرصت قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، على التواجد بمقر النادي لاستقبال المحترف الأمريكي لفريق كرة السلة، أوجي مايو.

وكانت هشام نصر المرشح ضمن القائمة على منصب النائب، في قائمة لبيب، قد نجح في إنهاء أزمة اللاعب الأمريكي لينضم إلى صفوف الفريق ويحصل على مستحقاته وذلك قبل أيام من بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وتم تجديد تعاقد أوجي مايو مع الزمالك بعد دفع المستحقات المالية التي كان يطلب الحصول عليها.

وتقام انتخابات نادي الزمالك، يوم 20 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديدة في دورة انتخابية قادمة.