الخارجية الأمريكية: الفلسطينيون هم الخاسر الأكبر من هجمات حماس على غلاف قطاع غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن الفلسطينيين أكبر الخاسرين من هجمات حماس في غلاف قطاع غزة، مضيفًا أن إسرائيل لها «الحق في الدفاع عن نفسها» - بحسب قوله- وهو ما ناقشه بلينكن في زيارته لتل أبيب.

وأوضح خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه إذا استمرت حركة حماس في عملياتها الهجومية، سيكون من الصعب الدخول في أية نقاشات، مشددًا: «أولوياتنا إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين، وصواريخ حماس تُصعب الحديث في أي شيء آخر».

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على إمكانية جمع المعلومات عن أماكن الأمريكيين والرهائن، هذا إلى جانب بحث الإمكانات؛ لتقديم المساعدات للفلسطينيين، وحماية المدنيين منهم ومن الإسرائيليين كذلك، مؤكدًا أنه من الصعب استباق أية قرارات من جانب أمريكا في الوقت الحالي، ولكن التركيز كله على جمع المعلومات عن المفقودين من مواطنيها.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في زيارة لمدة ثلاثة أيام للشرق الأوسط، في ظل تواصل القتال بين إسرائيل وحركة حماس لليوم السادس.

وتحدث بلينكن في ظهور مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب عن تاريخ أسرته.