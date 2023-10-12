حكومة نيوزيلندا تجلي مواطنيها من تل أبيب إلى أبو ظبي

أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن حكومة نيوزيلندا تتعاون مع شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية لتسهيل مغادرة النيوزيلنديين ومواطني دول جزر المحيط الهادئ من تل أبيب.

وقالت ماهوتا، إن الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال متقلبا للغاية، مضيفة أنه "لذلك يجب على أي نيوزيلندي، يمكنه مغادرة المنطقة بواسطة شركات طيران تجارية أخرى، أن يفعل ذلك الآن"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ماهوتا، أن "الحكومة ستساعد النيوزيلنديين ومواطني دول جزر المحيط الهادئ الذين يواجهون صعوبة في تأمين مقعد تجاري لمغادرة تل أبيب، بسبب ارتفاع الطلب على الحجوزات".

وأكدت ماهوتا، أن حكومة نيوزيلندا سوف تساعد في الرحلة الأولى من تل أبيب إلى أبو ظبي، وسيكون المسافرون مسئولين عن مواصلة السفر من أبوظبي إلى نيوزيلندا.

وأوضحت ماهوتا، أنه "لا يوجد سوى عدد محدود من المقاعد التي يمكننا تأمينها، لذلك من المهم ألا يتخلى أولئك الذين يرغبون في المغادرة، والذين لديهم حجوزات تجارية بالفعل، عن تلك التذاكر لهذه الرحلات".