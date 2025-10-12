تركيا تؤكد تسارع وتيرة مساعداتها الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة

في مواجهة المظالم التي ارتكبتها إسرائيل، تواصل تركيا بوتيرة عالية أنشطتها الإغاثية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) وبمساهمة جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وفي بيان نشرته الأحد، قالت "أفاد"، إنه منذ 7 أكتوبر 2023، تم إرسال ما مجموعه 101 ألف و725 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر 16 سفينة و14 طائرة.

وذكر البيان، أنه منذ 27 يوليو 2025 تم تأمين مرور 333 شاحنة من المساعدات إلى غزة.

وأوضح أنه بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 أكتوبر 2025، تسارعت أنشطة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي هذا السياق، وصلت 100 شاحنة من المواد الإغاثية، ضمن شحنة المساعدات التي أُرسلت بتنسيق "أفاد"، وبمساهمة الهلال الأحمر التركي، وسائر منظمات المجتمع المدني في تركيا، إلى معبر كرم أبو سالم عبر مدينة العريش المصرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ويجري التخطيط لعبور 17 شاحنة محملة بالمواد الغذائية و3 شاحنات تحمل بطانيات، بالإضافة إلى الخيام المرسلة من تركيا، الاثنين.

وأكدت "أفاد"، أنها تواصل العمل بالتنسيق مع جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و806 شهداء، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

والخميس، أعلن ترامب، توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.