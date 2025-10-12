الصحة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية وتؤكد التزامها بتعزيز الرعاية النفسية تماشيا مع رؤية مصر 2030

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، نظمت وزارة الصحة والسكان احتفالية خاصة لاستعراض جهودها في تعزيز الصحة النفسية للمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي ملف صحة المواطنين أولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس «صحتك سعادة»، التي أُطلقت في نوفمبر 2024، تمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، حيث جعلت الصحة النفسية ركيزة أساسية في سياسات الدولة لبناء الإنسان المصري المتكامل.

وأوضح أن المبادرة قدمت، خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، أكثر من مليون ونصف مليون خدمة تشمل:

• فحص 11,912 طفلًا لاكتشاف اضطرابات طيف التوحد.

• فحص 123,164 من كبار السن.

• فحص 1,538,262 من المقبلين على الزواج مع توفير الإرشاد المتخصص.

• التعامل مع 701 حالة إدمان ألعاب إلكترونية.

• تسجيل 6,568 استبيانًا للصحة العامة.

• تقديم 94,339 جلسة علاج إدمان في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والتحول الرقمي، أن الوزارة تضع الصحة النفسية ضمن أولوياتها الوطنية، مشيرا إلى إطلاق المنصة الوطنية للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التي قدمت الدعم لأكثر من 500 ألف سيدة، إلى جانب إعداد دليل للنساء المعرضات للعنف، تطوير خدمات طب نفس المسنين، علاج إدمان المراهقين، وتدريب الكوادر الطبية للكشف المبكر عن التوحد بالتعاون مع اليونيسف، كما استقبلت عيادات الأمانة العامة للصحة النفسية أكثر من 32 ألف زيارة خلال 6 أشهر، وتم تدريب 700 طبيب و500 أخصائي نفسي واجتماعي لبناء مدارس صديقة للصحة النفسية.

وأضاف «الطيب» أن الوزارة تعمل على دمج خدمات العلاج النفسي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في الشراكات الدولية والمجتمعية لضمان شمولية الخدمات، كما تنفذ الأمانة العامة للصحة النفسية خطة شاملة للاستجابة للأزمات الإقليمية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، مع تشغيل الخط الساخن للصحة النفسية.

وأكد التزام الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية للصحة النفسية (2023-2030)، ونشر قيم الطمأنينة والرحمة والأمل، إيمانًا بأن الصحة النفسية أساس بناء المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن فخره بمشاركة الوزارة في الاحتفال بهذا اليوم، مشيدًا بشعار العام الذي يبرز أهمية الدعم النفسي في مواجهة التحديات.

بدوره، أكد الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن مبادرة «صحتك سعادة» تمثل منظومة وطنية مستدامة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي عبر استبيانات إلكترونية للفحص المبكر، ودعم الفئات الخاصة مثل مرضى الأورام والحوامل وكبار السن، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للعاملين في قطاع الصحة النفسية على جهودهم المخلصة لتعزيز جودة الحياة في مصر.