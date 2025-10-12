الغندور ينتقد غياب لاعبي الزمالك عن تشكيل المنتخب

انتقد خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق، غياب لاعبي الزمالك عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الثاني الذي يواجه البحرين في تجربة ودية، وكذلك المنتخب الأول الذي يتقابل مساء اليوم مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيل المنتخب الذي ضم كل من: علي لطفي – كريم العراقي – أحمد سامي – ياسين مرعي – كريم الدبيس – أكرم توفيق – عمرو السولية – غنام محمد – أحمد عاطف "قطة" – ميدو جابر – محمد شريف.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "و لا لاعب اساسي من الزمالك في مباراة مصر و غينيا بيساو و كمان و لا لاعب اساسي من الزمالك في مباراة المنتخب الثاني امام البحرين".

وأضاف: "ده مش اعتراض و لكن هي إحصائية غريبة نادرا ما تحدث او لم تحدث من قبل وخصوصا ان الزمالك احد قطبي الكرة المصرية"