التعليم تعلن مواصفات اختبار الشهر لمادة اللغة العربية لصفوف النقل الابتدائي

أعلن مكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية (الاختبار الشهري) للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

ووفقا لما نشرته جريدة "الشروق" الأسبوع الماضي، جاءت مواصفات امتحان اللغة العربية بأسئلة متحررة المحتوى في القراءة والنصوص، إذ يحتوي الامتحان على نص قصير أو نص شعري متحرر المحتوى، ويكون الهدف من السؤال فهم معنى الكلمة في سياقها، وفهم المقروء، والإبداع، والابتكار، وتوضع أسئلة النحو والتعبير والإملاء مما تم دراسته خلال الشهر.

وأوضحت المواصفات، أن الهدف من سؤال التعبير هو التطبيق، والتحليل، والتركيب، والإبداع.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم، أكد لـ"الشروق"، أن امتحانات اللغة العربية لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي تأتي بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للسنوات الماضية، دون أي تغيير.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن أسئلة القراءة والنصوص ستكون متحررة المحتوى كما في كل عام، وليس كما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستكون من الدروس المقررة في الكتب المدرسية.

وأوضح أن الهدف من الأسئلة المتحررة، والمعمول بها منذ بدء تطبيق المناهج المطورة على المرحلة الابتدائية، هو أن يعتمد الطالب في الحل على مهارات التفكير والفهم، وليس مجرد الحفظ والتلقين لدروس القراءة والنصوص.