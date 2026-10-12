محافظ بني سويف يتابع اختبارات كوادر الصفين الثاني والثالث وبرامج تدريب العاملين بالمخازن

تابع اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، سير الاختبارات القبلية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج «إعداد القيادات والكوادر التنفيذية» من الصفين الثاني والثالث.

كما تفقد المحافظ البرنامج التدريبي المخصص لرفع كفاءة العاملين بإدارات المخازن والمخزون السلعي بالديوان العام والوحدات المحلية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة الاختبارات المنعقدة بقاعات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة جملات إسماعيل، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وعامر نصر، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام.

وخلال تفقده لجان الاختبارات المخصصة للمرشحين من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والقروية والمديريات والهيئات التابعة، اطمأن المحافظ على انتظام الإجراءات المتبعة لضمان الدقة والحيادية في تقييم المتقدمين.

وأكد أهمية تطبيق معايير موضوعية تُحقق التوافق بين قدرات المرشحين ومتطلبات البرامج التدريبية واحتياجات العمل الفعلية.

وأوضح المحافظ أن برامج إعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث تُعد حجر الزاوية لإعداد قيادات واعدة قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير منظومة العمل التنفيذي.

وشدد على ضرورة أن تركز البرامج التدريبية على تنمية المهارات الإدارية والعملية وإدارة الأزمات، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتأسيس لمبادئ التشريعات والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات.

ومن جانبه، أوضح أحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الاختبارات تستمر على مدار ثلاثة أيام (من الاثنين حتى الأربعاء)، وتتضمن محاور متعددة ترتبط بمتطلبات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن البرامج تستعين بنخبة من الخبراء والمتخصصين لنقل الخبرات وتطوير كفاءة الأداء بالجهاز الإداري.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ، سير البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين بإدارات المخازن والمخزون السلعي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وتبادل الحوار مع المتدربين حول محاور التدريب ومدى ملاءمتها لمهام عملهم اليومية.

وجّه المحافظ، بأهمية التركيز على الجوانب التطبيقية والإجرائية التي تضمن إحكام الرقابة على الأصناف والموجودات وحماية الموارد المتاحة، ورفع كفاءة عمليات التخزين والصرف والجرد الفعلي، والالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل والضوابط القانونية.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ، على ضرورة انعكاس الأثر التدريبي بشكل مباشر على واقع العمل اليومي، بما يحقق الحفاظ على المال العام ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.