القوافل التعليمية تجوب وديان سانت كاترين بجنوب سيناء لرفع مستوى الطلاب

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قوافل تعليمية تجوب المدارس داخل الوديان التابعة لمدينة سانت كاترين؛ بهدف تنمية ورفع مستوى الطلاب التعليمي في كل المواد الدراسية.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم، إنه جرى إطلاق القوافل تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضمان وصول الخدمات التعليمية إلى جميع الطلاب دون استثناء، وتنفيذا لتكليفات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بإيجاد حلول لمواجهة العجز في المعلمين ببعض المدارس حسب الإمكانيات المتاحة.

وأوضحت مديرة المديرية، في تصريح اليوم، أن القوافل التعليمية تضم موجهي المواد الأساسية، وتستهدف مدارس الوديان، وذلك بمساعدة رؤساء المدن لتوفير وسيلة نقل مناسبة لأعضاء القافلة، تأكيدا على التكامل بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية لخدمة أبناء المحافظة في جميع الأماكن والارتقاء بمستواهم التحصيلي، مضيفة أنها أعطت تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بكل المدن بمرافقة القوافل التعليمية وإعداد تقارير بذلك.

وأكدت أن أبناء الوديان يستحقون الاهتمام والرعاية، وأن حقهم في التعليم مسئولية نعتز بها، وأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار في المستقبل.

من جانبها، قالت سحر سلطان، موجه أول اللغة العربية ومسئول القوافل التعليمية بالمديرية، إن جميع الإدارات بها قوافل تعليمية، وسيجري نشرها في جميع الإدارات تباعا، والبداية مع إدارة سانت كاترين، موجهة الشكر لمدير إدارة سانت كاترين التعليمية ومسئول القوافل بالإدارة على الجهد المبذول في القوافل التعليمية.

وأضافت مسئولة القوافل بالمديرية أن القافلة استهدفت مدرستي القديسة كاترين للتعليم الأساسي ومدرسة النبي صالح للتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن القافلة المقبلة تستهدف مدرسة أسماء بنت أبي بكر بالسعال، والتي تبعد ما يقرب من 70 كيلومترا عن مدينة كاترين.