تسكين أهالى منطقة روضة السيدة 2 بالسيدة زينب

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، توزيع عقود الوحدات السكنية على المستفيدين من مشروع «روضة السيدة ٢»، بمنطقة الطيبى بحى السيدة زينب، في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، وتحقيق الاستقرار للأسر المستحقة.

وأكد صابر، في بيان اليةم الإثنين، أن توزيع عقود الوحدات السكنية بالمشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، ومواصلة تطوير المناطق غير المخططة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي ويضمن للمواطنين حياة كريمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على استكمال إجراءات التعاقد والتسليم بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية والجهات المعنية، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق الشفافية وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم، تمهيدًا لانتقالهم إلى وحداتهم السكنية الجديدة.

وشهدت إجراءات التسليم استكمال التعاقد مع ٣٨٦ مستفيدًا، اختار ٥٨ مستفيدًا منهم الحصول على التعويض المادى بدلًا من الوحدة السكنية وفقًا للإجراءات المنظمة، بما يراعي اختيارات المستفيدين ويتيح لهم الاستفادة من البدائل المتاحة.

وأكد محافظ القاهرة أنه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية تم تحرير عقود ايجارية طويلة المدى تصل إلى ١٥ عامًا وتجدد ما لم يتم الاخلال بشروط التعاقد، كما روعى فيها البعد الاجتماعى، والاقتصادى للمستفيدين.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع "روضة السيدة ٢" يأتى استكمالًا لجهود الدولة فى تطوير المناطق غير المخططة، وتوفير سكن آمن وحضاري للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير لا تقتصر على تحسين المظهر العمرانى فحسب، بل تستهدف بالأساس تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تليق بهم، مع الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات للمستحقين.

ويُعد مشروع «روضة السيدة ٢» امتدادًا لمشروعات تطوير منطقة السيدة زينب، الذى بدأ بتطوير منطقة تل العقارب وتسكين قاطينها فى "روضة السيدة ١"، ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر المستحقة، ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ويضم المشروع منطقة خدمات ، وحدائق، ومركز خدمة مجتمع، وأماكن مفتوحة، ومحلات ، وتتكون كل عمارة من أرضى و٥ أدوار متكررة.