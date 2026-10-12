جامعة الفيوم تفتح باب الانضمام للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة للعام الجامعي الجديد

أطلق الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الفيوم (EPSF-FAYOUM)، حملته الترويجية للعام الجامعي 2026-2027؛ لفتح باب الانضمام أمام الطلاب، واستقطاب أعضاء جدد للمشاركة في أنشطته العلمية والمجتمعية والتطوعية، وذلك حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.

وتُقام الحملة تحت رعاية الدكتور شريف محمد صبري العطار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد عبد الله حمزاوي، عميد كلية الصيدلة، وبإشراف الدكتور محمود عبد العاطي، رائد الجمعية العلمية لطلاب الكلية، وبحضور الدكتور أحمد إسماعيل، منسق الأنشطة الطلابية، وهالة حافظ، مدير رعاية الطلاب بالكلية.

وتهدف الحملة إلى تعريف الطلاب بأنشطة الاتحاد وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مبادراته، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية والقيادية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والتطوعي داخل الجامعة.

ويُعد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة كيانًا طلابيًا تطوعيًا غير هادف للربح، يمتد نشاطه إلى 39 جامعة على مستوى الجمهورية، ويعمل على تطوير طلاب كليات الصيدلة علميًا ومهنيًا وشخصيًا، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تستهدف خدمة المجتمع وإعداد كوادر صيدلانية قادرة على إحداث تأثير إيجابي.

وتأتي الحملة في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، بما يسهم في بناء الشخصية الجامعية وتنمية القدرات القيادية ومهارات التواصل، وإعداد الطلاب لتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.