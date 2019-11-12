«الشرنوبي» يختتم فعاليات الليلة الـ11 من مهرجان الموسيقى العربية بأغنية الممر

اختتم المطرب محمد الشرنوبي، حفله ضمن فعاليات الليلة الـ11 من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "الممر" .



وكان قد صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية، قبل أيام بمنع الشرنوبي من الغناء، لحين تسوية الخلافات بينه وبين شركة الإنتاج السابقة التي كان يعمل معها، والمملوكة لخطيبته السابقة سارة الطباخ، ولكن الشرنوبي صرح أنه يغني بالمجان.

وقدم الشرنوبي، عدد من أبرز أغانيه الخاصة ومنها، عادي وبراحتك، وحتة من الخيال، وخلاني بعدت، ومفيش داعي، والنفسية، وليالينا، والممر، إلى جانب عدد من أغاني زمن الفن الجميل.

وشارك في فعاليات الليلة الـ11، المطربين محمد شرنوبي وكارمن سليمان وفايا يونان، تحت قيادة المايسترو أحمد حسن فكري، إلى جانب فرقة "بيت الموسيقى" اللبنانية.

يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية انطلقت الجمعة قبل الماضية، وتضمنت تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلًا غنائيًا وموسيقى يحييها 92 فنانًا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.