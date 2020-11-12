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رئيس الوزراء الفلسطيني: صفقة القرن تم إزالتها عن الطاولة

محمد اشتيه - ارشيفية
محمد اشتيه - ارشيفية
رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 7:51 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 7:51 م
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن "تم إزالتها عن الطاولة".

وجاء ذلك خلال محادثات أجراها هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسن، لبحث آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المزمع عقده مطلع العام المقبل في أوسلو.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، استعرض اشتية الاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية في ظل الظروف "الصعبة" التي تواجهها.

ودعا النرويج إلى "لعب دور سياسي فاعل في دعم حل الدولتين عقب إزالة صفقة القرن عن الطاولة بفعل الإصرار الفلسطيني والدعم الدولي والعربي، والآن بوجود إدارة أمريكية جديدة".

وأكد اشتية موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي تشارك فيه القوى الدولية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت رفضت أي تعاط مع صفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي واعتبرتها منحازة لإسرائيل وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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