 تحرير 20 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق بمركز ملوي بالمنيا - بوابة الشروق
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تحرير 20 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق بمركز ملوي بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 1:55 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 1:55 م

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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