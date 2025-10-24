مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في كوالالمبور

أدّى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، برفقة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والسفير المصري لدى ماليزيا كريم السادات، وعدد من العلماء والقيادات الدينية والسياسية بالبلاد.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد بن فواز علي فاضل، مفتي ماليزيا، والتي تناولت احترام الكبير ومكانته في الإسلام، مؤكدًا أن توقير الكبار ورعاية حقوقهم من دلائل الإيمان، ومن القيم التي تُشيِّد المجتمعات الراشدة وتُرسِّخ روح المودة والتراحم بين أفرادها. وأضاف أن احترام الكبير ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل عبادة تُقرب إلى الله، وتعبير عن أصالة الأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

وتأتي زيارة مفتي الجمهورية إلى ماليزيا في إطار تعزيز التعاون العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والبحثية الماليزية، وذلك تلبية لدعوة كريمة من المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا، الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل. وتشمل الزيارة عدة أيام يلتقي خلالها مفتي الجمهورية برئيس الوزراء الماليزي وعدد من العلماء والقيادات الدينية في البلاد.