أزهر مطروح ينظم قافلة توعوية ومارثون رياضي لطلبة المعاهد السبت المقبل

قال الشيخ عبد العظيم محمود رئيس منطقة مطروح الأزهرية، إنه جار التنسيق لإطلاق الأزهر الشريف قافلة توعوية للمحافظة قريبا، مع تنظيم مارثون رياضي للجرى لطلاب المعاهد الأزهرية بمطروح من منطقة كوبرى روميل إلى البوسيت بكورنيش مدينة مرسى مطروح، وذلك يوم السبت المقبل.



وأوضح خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن الموافقة على قبول خريجى الثانوية الأزهرية بمطروح بعدد من الكليات الجامعية، أسوة بخريجى الثانوية العامة، بما يتوافق مع الأعداد الكبيرة لخريجى الثانوية الأزهرية بمطروح.



كذلك دعم المعاهد الأزهرية بالمعلمين والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بشأن تكليف خريجى الكليات بالخدمة العامة فى التدريس بالمعاهد الأزهرية لسد العجز والخدمة التعليمية بالمناطق البعيدة، كما جار التنسيق للإسراع فى إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح بما يتواكب وخطوات التنمية بالمحافظة باعتبار التعليم العام والأزهري جناحي التعليم.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح بمكتبه، اليوم الخميس، الشيخ عبد العظيم محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الجديد.