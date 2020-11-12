تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء، مع تحسن قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

كما ساعد التفاؤل بشأن قرب طرح لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، في تهدئة المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الأصول المالية الأعلى مخاطرة مثل الأوراق المالية.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 21ر93 نقطة خلال التعاملات قبل أن يقفد جزءا من المكاسب في نهاية التعاملات ليسجل 05ر93 نقطة بارتفاع نسبته 32ر0 في المئة عن مستواه أمس.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 80ر14 دولار أي بنسبة 8ر0 في المئة إلى 60ر1861 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 195ر0 دولار إلى 267ر24 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0215ر0 دولار إلى 1340ر1 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.