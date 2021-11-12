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أكرم توفيق يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر أمام أنجولا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:31 م

أحرز أكرم توفيق، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، هدف التعادل أمام أنجولا لتصبح النتيجة 2-2، في اللقاء المقام على ستاد 11 نوفمبر، ضمن حسابات الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022.

وسجل هيلدر كوستا الهدف الأول لمنتخب أنجولا في الدقيقة 25، وأضاف منتخب أنجولا الهدف الثاني في الدقيقة 35 عن طريق مبالا نزولا من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز محمد النني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 59 سجل أكرم توفيق هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تمريرة من محمد صلاح إلى أكرم توفيق على حدود منطقة الجزاء.

ويكفي منتخب مصر نقطة التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا إلى الأدوار الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022.


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