كشف الفنان أحمد السقا، أنّه حاول التواصل مع الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، بعد تصريحاتها عن دوره في مسلسل نسل الأغراب، لكنّهما لم يردا عليه.

وقال السقا خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "فيه ناس انفعلت علشاني فرد فعلهم كان غلط تجاه مها ومجدي.. فيه بينا عشرة عمر وعيش ملح".

وأضاف أن هناك مساحة من "الغفران" - يقصد التسامح - فيهم بينهم إذا حدث خطأ من أي منهم.

وتابع: "الناس اللي بتحبني أو بتحبهم سخنوا وردوا على بعض دي لا قصتي ولا قصتهم".

وكانت الفنانة مها أحمد قد هاجمت صناع مسلسل "نسل الأغراب"، دون تسميتهم وكتبت: "عوضي على الله دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص.. الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميله لهم أقربها أنا".

وأضافت: "النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزمالة رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحده مبتدئة المفروض إنه عارف قيمتى الفنيه وعارف انى اضافه له اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم إن الكل عارف إنى زى أخته (ندل)".

وتابعت: "أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب.. وقلت ( عوضى عليك يارب)".

وأكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه) .يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مبتقروش ياكمبارس جنب النجمة.. نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا. ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".