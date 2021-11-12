محمد عساف يفتتح حفله في الموسيقى العربية بأغنية جينالك يا فلسطين

افتتح الفنان الفلسطيني محمد عساف حفله بالليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "جينالك يا فلسطين".

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهى فى 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية. وتهدى إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.