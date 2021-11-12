 محمد عساف يفتتح حفله في الموسيقى العربية بأغنية جينالك يا فلسطين - بوابة الشروق
الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

محمد عساف يفتتح حفله في الموسيقى العربية بأغنية جينالك يا فلسطين

محمد عباس
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:29 م

افتتح الفنان الفلسطيني محمد عساف حفله بالليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "جينالك يا فلسطين".

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهى فى 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية. وتهدى إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك