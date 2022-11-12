مسؤول أمريكي: بايدن لن يلتقي بن سلمان في قمة العشرين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم عقد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما تجتمع مجموعة العشرين في إندونيسيا منتصف الأسبوع الجارى.

وأدلى سوليفان بهذه التصريحات للصحفيين في الوقت الذي غادر فيه بايدن قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب27) في مصر لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة شرق آسيا في كمبوديا، قبل حضور اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا.

والتقى بايدن مع الأمير محمدبن سلمان في جدة في يوليو الماضي. وخفضت تحالف "أوبك+" النفطي بقيادة السعودية بعد ذلك بأشهر إنتاج النفط في ضربة لجهود إدارة بايدن لاحتواء أسعار الغاز المحلية والتضخم، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين، حيث أعلنت واشنطن أنها ستعيد النظر في العلاقات مع الرياض.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أواخر الشهر الماضي، تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر بالحكومة السعودية حول سخرية ولي العهد السعودي من الرئيس الأمريكي في جلساته الخاصة بأنها "تصريحات سخيفة".