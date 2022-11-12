رضا عبد العال: «كهربا هيبطل كورة قبل ما يلاقي حد يدفع غرامة الـ 60 مليون جنيه»

قال رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك السابق، إن إدارة النادي الأهلي لا ترغب في دفع الغرامة الموقعة على لاعب الفريق محمود كهربا، بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم في الموسمين الماضيين.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قررت تغريم محمود كهربا 2 مليون و 400 ألف دولار، لصالح نادي الزمالك مع إيقافه لمدة 6 أشهر، بسبب رحيله عن الفريق الأبيض قبل نهاية عقده.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «كهربا بقاله سنتين ونصف ملعبش كرة، وإدارة الأهلي مستخسرة تدفع قيمة الغرامة فيه.»

وتابع: «كهربا هيبطل كورة قبل ما يلاقي حد يدفع غرامة الـ 60 مليون جنيه، مين هيدفع المبلغ دا في لاعب ملعبش بقاله سنتين ونصف.»

وأتم: «كهربا غلط لما ساب الزمالك قبل نهاية عقده، ولكنه ضحى من أجل اللعب لصفوف النادي الأهلي، وفي وقت الأزمة لم ينصفه أحد من القلعة الحمراء.»