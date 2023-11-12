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البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في الولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:12 ص

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.

وقدم جونسون قانونا من مرحلتين يهدف إلى منع الإغلاق المالي في الولايات المتحدة، يتضمن تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، بحلول 19 يناير. سيتم احتساب التمويل لبقية القطاعات الحكومية حتى 2 فبراير.

في الوقت نفسه، لا يتضمن قانون جونسون أموالا لإسرائيل وأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون الوقت على اقتراح تافه".

وطلب الرئيس الأمريكي 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لا يوجد دعم للطلب في الكونغرس. 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء


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