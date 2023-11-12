مدرب سيدات يد الأهلي بعد الفوز على الزمالك: قادرون على التتويج بجميع البطولات

أعرب محمد عادل، المدير الفني لفريق الكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققته لاعبات الفريق على حساب الزمالك، في المباراة التي انتهت بنتيجة 24-22، والتي جمعت بينهما على الصالة المغطاة بميت عقبة.

وأشار عادل إلى أن لاعبات الأهلي قدمن مباراة مميزة أمام منافس قوي، مشددًا على أن أداء وحماس اللاعبات هو الذي حسم المباراة لصالح الفريق، خصوصًا أن الزمالك يضم عناصر جيدة في صفوفه.

وأكد في تصريحات رسمية أن الفريق يقدم عروضًا مميزة منذ بداية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستتضمن استعدادات خاصة لمواجهة ضغط المباريات.

وأتم محمد عادل تصريحاته قائلًا: "ثقتي في قدرات لاعبات الأهلي كانت كبيرة، فالفريق قادر على التتويج بجميع البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري لإسعاد الجماهير".