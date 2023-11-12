حزب الله بلبنان يتبنى مسئولية الهجوم على بلدة دوفيف شمال إسرائيل

أعلن «حزب الله» اللبناني اليوم الأحد، استهدافه قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى.

وجاء في بيان حزب الله: «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من يوم الأحد 12-11-2023، ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح».

من جهته، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين، جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.

وأضاف البيان أن «القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصادر إطلاق النار في لبنان».