الهلال الأحمر الفلسطيني: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية الانهيار الكامل للمنظومة الصحية بغزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل؛ بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت الجمعية في بيان عبر حسابها على منصة "فيسبوك": "تبذل الطواقم الطبية الآن قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، وفي ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء".

وحملت الجمعية، المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

ولليوم الـ37، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومائة شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية، مساء السبت.