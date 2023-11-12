تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 9 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم بتاريخ 19 سبتمبر 2013 ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا فى قتل ضباط وأفراد شرطة، بإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

كما أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وقضت محكمة النقض في 20 يناير 2018، إعدام 3 متهمين بقتل اللواء نبيل فراج فى أحداث كرداسة التى وقعت فى 2013، فيما خففت العقوبة الصادرة ضد 4 آخرين من الإعدام للسجن المؤبد، وأيدت عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لـ5 آخرين، ليصبح الحكم نهائى باتًا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى سبتمبر 2016 بإعدام 7 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ5 آخرين وببراءة متهم واحد.