الآلاف يتظاهرون في فرنسا من أجل وقف إطلاق نار في غزة

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فرنسا يوم السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتظاهر أكثر من 16 ألف شخص في باريس استجابة لنداء من قبل العشرات من الاتحادات والنقابات التجارية وحزب فرنسا الأبية اليساري ، وفقا لما أفادت به قناة "بي إف إم تي" في نقلا عن مصادر بالشرطة.

وخرج متظاهرون أيضا في كل من تولوز وبوردو وليون ومارسيليا.

ومن المقرر تنظيم مسيرة كبيرة يوم الأحد في باريس ضد معاداة السامية بمبادرة من رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية" البرلمان" يائيل براون بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه.