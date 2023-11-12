إزالة 85 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تم إزالة 85 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ.

وتمكنت حملة بمركز ومدينة مطوبس، من إزالة 5 حالات على مساحة 450 مترا، بقرية الندايرة وقرية الفتح بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني بكار.

كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة الحامول، من تنفيذ 5 حالات تعدِ على مساحة 7 قراريط.

كما تمكنت حملات مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية، على مساحة 4.5 فدان.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، 38 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة فدانين، وقيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملة مركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة 6 حالات تعدِ على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 979 مترا، بقرية منشأة عباس وتيدا، كما تمكنت حملة مجلس ومدينة الرياض، من إزالة 8 حالات تعدِ على الأرض الزراعية، على مساحة 1650 مترا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، من إزالة 9 حالات تعدِ على الأراضي زراعية، على مساحة فدان، وقيراط و6 أسهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.