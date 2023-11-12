أنشيلوتي يتوقع استبعاد بيلينجهام من معسكر منتخب إنجلترا

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد أن جود بيلينجهام، لاعب فريقه سينضم لمعسكر منتخب إنجلترا القادم، وذلك بعد غيابه عن مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: " بيلينجهام سينضم إلى منتخب إنجلترا، وذلك من أجل أن يتم فحصه من قبل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أعتقد أن جود بيلينجهام سيعود إلينا من جديد، ولن يلعب مع منتخب إنجلترا مباراتي مالطا وشمال مقدونيا".

وكان ريال مدريد قد أعلن غياب جود بيلينجهام عن مواجهة فالنسيا، على إثر إصابة في الكتف، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة رايو فاليكانو الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتغلب فريق ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني الممتاز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 32 التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 18 التي يحتل بها المركز التاسع.