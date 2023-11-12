أمريكا: لا نريد رؤية معارك بالأسلحة في مستشفيات غزة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم، إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في مستشفيات قطاع غزة، حيث يقع مدنيون في مرمى النيران.

وأضاف سوليفان، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات حيث يقع الأبرياء والمرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية في مرمى النيران، وقد أجرينا مشاورات جادة مع الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن".

في المقابل، قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت لقناة "الجزيرة" الإخبارية، إن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى مهدي للولادة.

وذكر أن الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال أخرج المرضى للشوارع دون رعاية طبية، وأنهم فقدوا الاتصال تماما بالكادر الطبي بالمستشفيين.

كما وصف زقوت الوضع بـ"الكارثي" في مجمع الشفاء الطبي، قائلاً إنه لا يمكن الدخول أو الخروج من المستشفى.

وأضاف: "قدمنا طلبات لدفن الجثامين، لكن يتم استهداف كل من يتحرك في ساحة المستشفى".