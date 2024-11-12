أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل الحكومة

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أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، نص الأمر على أن يعين كل من:

1. سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشئون الدفاع.

2. بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

3. لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

4. منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة.

5. فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.

6. محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.